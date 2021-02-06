Американские ученые представили метод противодействия мутациям коронавируса

Специалисты инженерной школы Университета Калифорнии разработали метод противодействия возникающим мутациям коронавируса.

Специалисты инженерной школы Университета Калифорнии разработали метод противодействия возникающим мутациям коронавируса.

Результаты работы американских исследователей опубликованы в журнале Nature Research. Предложенная ими разработка легко адаптируется для анализа потенциальных мутаций коронавируса. В будущем благодаря искусственному интеллекту ученые смогут создать новую мультиэпитопную вакцину менее чем за минуту и ​​подтвердить ее качество в течение часа.

Предложенный американскими специалистами метод особенно полезен на текущей стадии развития пандемии, когда по всему миру активно появляются мутации. Например, в декабре 2020 года возник "британский" штамм коронавируса. Некоторые ученые обеспокоены тем, что мутации могут снизить эффективность вакцин компаний Pfizer и Moderna.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, когда COVID-19 мутирует чаще всего. Если пациент болен уже несколько месяцев, вероятность, что вирус подвергнется изменениям, повышается, отмечает телеканал "360". Однако подобные случаи пока происходят довольно редко.