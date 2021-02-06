11:33 6 Февраля 2021Происшествия
Силовики пресекли деятельность террористической ячейки в Дагестане
Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими выявили и задержали двух злоумышленников в Дербентском районе Дагестана.
Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими выявили и задержали двух злоумышленников в Дербентском районе Дагестана.
Представители силовых структур в ходе обысков на месте происшествия нашли тайник с оружием, СВУ, а также боеприпасами к ним, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным сведениям, преступники собирались совершить ряд нападений на мирных жителей и стражей правопорядка. Следователи в скором времени примут процессуальное решение в отношении задержанных.