Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими выявили и задержали двух злоумышленников в Дербентском районе Дагестана.

Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими выявили и задержали двух злоумышленников в Дербентском районе Дагестана.

Представители силовых структур в ходе обысков на месте происшествия нашли тайник с оружием, СВУ, а также боеприпасами к ним, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным сведениям, преступники собирались совершить ряд нападений на мирных жителей и стражей правопорядка. Следователи в скором времени примут процессуальное решение в отношении задержанных.