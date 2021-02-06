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11:33   6 Февраля 2021
Происшествия

Силовики пресекли деятельность террористической ячейки в Дагестане

Силовики пресекли деятельность террористической ячейки в Дагестане

Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими выявили и задержали двух злоумышленников в Дербентском районе Дагестана.

Представители силовых структур в ходе обысков на месте происшествия нашли тайник с оружием, СВУ, а также боеприпасами к ним, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным сведениям, преступники собирались совершить ряд нападений на мирных жителей и стражей правопорядка. Следователи в скором времени примут процессуальное решение в отношении задержанных.

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#дагестан #задержание #фсб

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