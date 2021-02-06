Пенкин объяснил, почему прекратилась их многолетняя дружба с Долиной

Российский артист Сергей Пенкин, рассказал, почему резко перестал общаться с коллегой Ларисой Долиной.

Российский артист Сергей Пенкин, рассказал, почему резко перестал общаться с коллегой Ларисой Долиной.

Эпатажному певцу Сергею Пенкину на следующей неделе исполнится 60 лет. В одном из выпусков телепроекта "Один в один" артист признался, что именитая Лариса Долина уже не его подруга.

Пенкин рассказал, что отлично ладил с исполнительницей хита "Погода в доме", когда певица была замужем за бас-гитаристом Виктором Морозовым. Отношения звезд испортились после того, как Долина вступила в брак с Ильей Спицыным.

"Она сразу со старыми друзьями прекратила связь. Я не сожалею об этом: мне все равно. Это показывает сущность человека", — подчеркнул Пенкин.

Народная артистка СССР трижды состояла в браке. От первого мужа, джазового музыканта Анатолия Миончинского, она родила дочь Ангелину, которая впоследствии сделала Долину бабушкой.