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11:07   6 Февраля 2021
Общество

Российские медики выявили 16 627 новых случаев COVID-19

Российские медики выявили 16 627 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил актуальные данные на 6 февраля. 

За прошедшие сутки в России выявлено 16 627 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в 85 регионах страны. Для сравнения накануне было 16 688 заболевших. 

10,9% не имели явных симптомов заболевания. За отчетный период зафиксировано 497 летальных исходов. Полностью победить коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки удалось 22 831 человеку.

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#пандемия #коронавирус #оперштаб

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