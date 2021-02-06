Российские медики выявили 16 627 новых случаев COVID-19

За месяц число заболевших снизилось более чем на 6 тысяч.

Оперативный штаб РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил актуальные данные на 6 февраля.

За прошедшие сутки в России выявлено 16 627 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в 85 регионах страны. Для сравнения накануне было 16 688 заболевших.

10,9% не имели явных симптомов заболевания. За отчетный период зафиксировано 497 летальных исходов. Полностью победить коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки удалось 22 831 человеку.