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11:05   6 Февраля 2021
Происшествия

Москвич угрожал совершить суицид на станции метро "Алма-Атинская"

Москвич угрожал совершить суицид на станции метро "Алма-Атинская"

Столичные правоохранители задержали в метрополитене мужчину, который планировал покончить с собой на глазах у прохожих.

Все произошло при входе на станцию "Алма-Атинская", расположенной на Замоскворецкой линии. Жителя города, находящегося в неадекватном состоянии, передали медикам для оказания психологической помощи, передает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Полицейские ранее стали свидетелями смерти мужчины, который устроил драку в метро, сообщал телеканал "Царьград". Злоумышленник попытался оказать сопротивление стражам правопорядка, но потерял сознание. Позже у него диагностировали острую сердечно-сосудистую недостаточность.

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#москва #метро #самоубийство

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