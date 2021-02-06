Москвич угрожал совершить суицид на станции метро "Алма-Атинская"

Столичные правоохранители задержали в метрополитене мужчину, который планировал покончить с собой на глазах у прохожих.

Столичные правоохранители задержали в метрополитене мужчину, который планировал покончить с собой на глазах у прохожих.

Все произошло при входе на станцию "Алма-Атинская", расположенной на Замоскворецкой линии. Жителя города, находящегося в неадекватном состоянии, передали медикам для оказания психологической помощи, передает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Полицейские ранее стали свидетелями смерти мужчины, который устроил драку в метро, сообщал телеканал "Царьград". Злоумышленник попытался оказать сопротивление стражам правопорядка, но потерял сознание. Позже у него диагностировали острую сердечно-сосудистую недостаточность.