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11:04   6 Февраля 2021
Общество

"Чики" и "Перевал Дятлова" назвали лучшими интернет-сериалами в России

"Чики" и "Перевал Дятлова" назвали лучшими интернет-сериалами в России

Награждение лауреатов Третьей национальной премии в области веб-индустрии состоялось в Москве 5 февраля.

Лучшими интернет-сериалами стали "Перевал Дятлова" Ильи Куликова, "Чики" Эдуарда Оганесяна и "257 причин, чтобы жить" Максима Свешникова. Члены жюри премии также отметили работу Антона Лапенко над веб-ситкомом "Внутри Лапенко", а лучшей цифровой платформой по мнению представителей профессионального сообщества стал видеосервис Start.

Специальный приз получили сериал "Трудные подростки", который снял режиссер Рустам Ильясов, и "Псих" Федора Бондарчука. В последнем проекте главную роль сыграл супруг Ксении Собчак Константин Богомолов.

На соискание премии выдвигались проекты, релиз которых состоялся в Сети с ноября 2019 по декабрь 2020 года. Организаторами проекта выступает медийная площадка The Digital Reporter.

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#сериалы #перевал дятлова #Чики

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