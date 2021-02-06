Россиянам рассказали, как мошенники могут узнать баланс банковской карты

Утечка данных с банковской карты может произойти несколькими путями, и не всегда причиной этому может служить потеря бдительности.

Утечка данных с банковской карты может произойти несколькими путями, и не всегда причиной этому может служить потеря бдительности.

Эксперты предостерегли россиян от возможной потери денег с банковской карты. Они рассказали, как мошенники узнают баланс чужого счета. Причиной утечки данных может быть не только потеря бдительности гражданина, но и уязвимость в приложениях, пишет РИА Новости.

Треть из них дают сбои, из-за которых к посторонним попадают данные о балансе, выписке по счету, последних операциях и шаблонах. Ошибки встречаются не только в онлайн-банкинге, но и в приложениях, которые разработал банк. Например, утечка может произойти при переводе с карты на карту.

Если со сбоем клиенту ничего не сделать, то не раскрывать информацию о счетах чужим людям ему вполне по силам. При этом стоит избегать переводов в общественных местах, чтобы преступник не мог посмотреть баланс и какие-то данные, просто стоя за спиной человека.