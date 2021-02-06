Мать и дочь отбивались от напавших с кулаками школьников в Омске

Жуткая история началась в конце ноября, когда на 13-летнюю дочь омички дважды нападали три девочки из соседних школ. Конфликт якобы начался из-за мальчика.

Жуткая история началась в конце ноября, когда на 13-летнюю дочь омички дважды нападали три девочки из соседних школ. Конфликт якобы начался из-за мальчика.

После очередного избиения пострадавшая семиклассница оказалась в больнице с сотрясением мозга и четырьмя компрессионными переломами позвоночника. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).

Накануне после очередного приема у невролога мать и дочь возвращались домой и их встретила толпа агрессивно настроенных детей. Школьники накинулись на девочку, ее мать бросилась на защиту. Тогда подростки "переключились" и на женщину. Все это сопровождалось оскорблениями в адрес жертв.

Во время инцидента никто из сотрудников детдома не вышел на помощь. Теперь пострадавшие вновь обратятся в полицию.