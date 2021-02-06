В Киеве разыгрывают «спектакль глупости», обвиняя РФ в дефиците электроэнергии

Украина продолжит закупать электроэнергию напрямую у России и Белоруссии, несмотря на громкие заявления, уверен политолог Владимир Джаралла.

Власти Украины устраивают «спектакль глупости» в ущерб интересам своего народа, отказываясь от сотрудничества с Россией по энергетическим вопросам, считает крымский политолог Владимир Джаралла. Так эксперт прокомментировал заявления украинского эксперта Михаила Гончара, который объяснил дефицит электроэнергии на Украине «вмешательством Москвы».

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и его команда показали, что одно дело играть и озвучивать сценарий, а другое — решать повседневные вопросы и соответствовать надеждам людей. Энергетический кризис на Украине спровоцирован позицией власти. Единая энергосистема СССР функционировала слажено и четко. Каждый ее элемент дополнял другой. Украинская сторона же все время пытается ее разрушить и каждый раз наносит ущерб себе», — подчеркнул Джаралла.

Ранее президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар заявил, что Россия пытается «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев. Дефицит запасов угля на складах украинских теплоэлектростанций угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, признал он. По его словам, проблема дефицита угля связана с отсутствием контроля над запасами топлива со стороны правительства, а также умышленными действиями игроков рынка.

«Совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», — написал Гончар в своей статье для издания «Главред».

Впрочем, решить проблему с дефицитом электроэнергии и избежать веерных отключений можно путем закупок у Белоруссии или России. При этом Гончар отметил, что такое решение «бьет по стране в целом, потому что заставляет ее покупать электроэнергию у страны-агрессора». Такую риторику Киева крымский эксперт счел абсурдной.

«Перед нами спектакль глупости, который даже к политике не имеет отношения, потому что политика все-таки должна быть направлена на интересы своего государства. Весь этот спектакль является абсурдом. Если вам что-то необходимо, тем более, что российская сторона идет на переговоры, хотя бы потому что в энергосистеме все связаны с друг с другом, что вам мешает обратиться к РФ и наладить отношения хотя бы по этому вопросу? Это не просто политическая недальновидность, это глупость», — убежден Джаралла.

«У Украины даже нет денег на обслуживание своей энергосистемы. А разрабатывать систему контрактов, которая есть во всем мире, и сотрудничать с Россией, они не хотят. Что мешает объявить тендер на ремонт электросетей? Пусть он достанется, условно говоря, российской компании, которая и создавала эти сети в советское время. Здесь мы видим только политические проблемы», — добавил эксперт.

В декабре 2019 года Киев внес изменения в закон «О рынке электрической энергии». Документ запрещал импорт из России электроэнергии по двусторонним договорам. Замминистра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин уверял, что скоро Киев присоединиться к энергетической системе Европы, а потому поставки из России не понадобятся. Такие заявление вызывает лишь смех, считает Джаралла:

«Президент [России Владимир] Путин уже называл вещи своими именами: это российский газ, который Украина покупает у других стран в несколько раз дороже. Та же самая ситуация с поставками электроэнергии из Белоруссии. Это не белорусская электроэнергия. АЭС Белоруссии только начала функционировать, она пока не играет роль в энергобалансе. Это российская электроэнергия, которая проходит через Белоруссию».

Накануне Украина попросила Белоруссию экстренно поставить ей электричество из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составит 500 мегаватт. За одну только зиму запасы угля на Украине уменьшились в пять раз. Сейчас они составляют 500 тысяч тонн. Кроме того, 2 и 3 февраля в стране из-за аварий остановили свою работу Запорожская и Кураховская ТЭС. Перестали функционировать 6 из 15 энергоблоков.

На Запорожской станции также произошел сильный пожар. В этой связи центральные регионы Украины столкнулись с ощутимым дефицитом электроэнергии. Решить проблему только внутренними ресурсами невозможно

Украина периодически вводит, а затем отменяет запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Впервые поставки прекратились в 2015 году, а затем были восстановлены с октября 2019-го до марта 2020 года. По прогнозам Джараллы, Киев, несмотря на громкие заявления, продолжит закупать энергоресурсы напрямую у ближайших соседок.

«А дальше мы услышим громадное количество воплей и истерик на предмет рассуждение об энергетической "независимости" Украины», — заключил эксперт.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, почему упрямство властей Украины оставляет граждан без воды, света и тепла.