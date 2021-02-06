Столкновение грузовиков на трассе "Дон" под Ростовом привело к гибели двух человек

Смертельная авария с участием двух фур в Ростовской области "заставила" остановить движение на автодороге "Дон".

Смертельная авария с участием двух фур в Ростовской области "заставила" остановить движение на автодороге "Дон".

По предварительной версии, водитель грузовой машины не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где двигался другой большегруз, сообщает пресс-служба МВД по региону. В результате столкновения погиб один из шоферов, а также пассажир второго автомобиля.

Сотрудники правоохранительных органов предупредили автомобилистов о временном перекрытии участка трассы и посоветовали сворачивать в сторону аэропорта Платов. Там необходимо доехать до Щепкинской развязки, а потом можно вновь вернуться на автодорогу "Дон".