Украинский экономист о будущем страны: Мы обречены на бедность

За чертой бедности на Украине живет 19 млн человек.

При текущей экономической политике Украина обречена на бедность. Об этом в интервью изданию Украина.Ру заявил экономист, эксперт украинского Института Growford Виктор Скаршевский.

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи, к началу 2021 года более половины граждан Украины ( 19 млн человек) проживали за чертой бедности. 10 млн пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума - 4 тысячи гривен ( 10 850 Рублей).

Виктор Скаршевский отметил, что карантинные меры 2020 года только усугубили ситуацию: после локдауна весной разорились около 30% предприятий малого бизнеса. У тех, кто выжил, резко упали доходы, сократились рабочие места. Но январский тотальный карантин ухудшил ситуацию.

Сказался и рост коммунальных тарифов. По словам экономиста, в ноябре-декабре задолженность украинцев за услуги ЖКХ составила рекордные 73,6 млрд гривен. А с января 2021 года тарифы, в частности, за газ еще выросли - до 10-12 гривен.

Экономист подчеркнул, что стратегия по преодолению бедности в стране была принята еще правительством Яценюка. С тех пор сменилось четыре правительства, но нет никаких отчетов.

«В стране нет даже намека на эффективное государственное управление», — сетует эксперт.

По его словам, экономический рост в 5% ВВП произошел за счет сырьевых отраслей, но в стране не создано ни новых рабочих мест, ни инфраструктуры. То есть экономического развития нет, что не приводит к росту зарплат и притоку инвестиций.

«У нас примитивная аграрно-сырьевая структура экономики бедной страны. Как показывает практика, не бывает аграрных богатых стран. Как результат — мощная тРудовая миграция, потому что не создается новых рабочих мест, новых предприятий», — отметил Скаршевский.

Сейчас около 9 млн украинцев работают за Рубежом. Со временем, прогнозирует экономист, такие трудовые мигранты превратятся в эмигрантов и страна потеряет часть населения.