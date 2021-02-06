Названы регионы России со снижением числа новых случаев COVID-19

Снижение числа новых случаев коронавируса выявили в ряде регионов России. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Снижение числа новых случаев коронавируса выявили в ряде регионов России. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Заболеваемость COVID-19 упала на 25% в Тыве, Чечне, Еврейской автономной области, Хакасии, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Чукотке, Алтайской республике, Томской, Магаданской, Псковской, Костромской, Архангельской и Кемеровской областях, а также в Бурятии, Адыгее, Якутии, Коми и в Крыму. Снижение числа новых случаев коронавируса в интервале от 10% до 25% зафиксировано в Санкт-Петербурге, Чувашии, Карачаево-Черкессии, Московской, Ульяновской и Сахалинской областях, пишет РИА Новости.

Менее чем на 10% заболеваемость упала в Рязанской области, Пермском крае, Марий Эл, Северной Осетии – Алании, Мордовии, Татарстане и Удмуртии, отметил Тавадян. Повышенный уровень заражаемости остается в Дагестане, Брянской, Воронежской, Астраханской, Липецкой и Ростовской областях. Актуальные данные о распространении COVID-19 можно увидеть на сайте стопокоронавирус.рф.