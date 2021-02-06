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10:05   6 Февраля 2021
Политика

Статья Bloomberg про отказ ФРГ от "СП-2" рассмешила россиян

Статья Bloomberg про отказ ФРГ от "СП-2" рассмешила россиян

Германия откажется от проекта "Северный поток — 2" с приходом нового правительства, написал журналист агентства Bloomberg.

В статье сказано, что канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет переговоры с президентом США Джозефом Байденом о России и газопроводе. Как напомнил журналист, стороны имеют некоторые разногласия в этом вопросе.

Пользователи Сети с иронией восприняли статью Bloomberg. Россияне считают, что реализация проекта неизбежна, как было с Крымским мостом.

"Уголек тогда польский им в помощь, все как хотят "зеленые", во благо экологии", — написал россиянин, комментируя сценарий с отказом ФРГ о "Северного потока — 2".

Другой пользователь Сети с насмешкой предположил, что "греть Германию и снабжать электричеством Европу, видимо, будет "Блумберг"".

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#россия #сша #германия #северный поток - 2

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