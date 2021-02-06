10:03 6 Февраля 2021Общество
АТОР сообщила о снижении цен на путевки в Египет
Цены на путевки в Египет понизились из-за падения стоимости трансфера на курорты, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Цены на путевки в Египет понизились из-за падения стоимости трансфера на курорты, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Стоимость наземного трансфера от Каира до курортов Красного моря упала с 270 до 150 долларов за транспорт на одного-трех человек в одну сторону, пояснила руководитель отдела Египта туроператорской компании Екатерина Горская.
Благодаря тому, что трансфер подешевел, спрос на египетское направление вырос. Большинство туристов не привлекает перспектива семь-восемь часов тратить на перемещение от столицы Египта до курорта, но пандемия внесла коррективы. Многие направления закрыты для отдыха, путевки в Египет с трансфером из Каира стали неплохо продаваться, отметила Горская.