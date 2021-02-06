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10:01   6 Февраля 2021
Технологии

Запуск первого в России многоразового ракетного двигателя состоится в 2022 году

Запуск первого в России многоразового ракетного двигателя состоится в 2022 году

Воронежское Конструкторское бюро химавтоматики разработает многоразовый ракетный двигатель по заказу Роскосмоса к 2022 году.

На разработку двигателя выделено шесть миллиардов рублей, как было указано в материалах портала госзакупок. Первый образец жидкостного двигателя будет завершен к ноябрю 2023 года. Всего образцов будет восемь, их испытают в период с 2022 года по 2025 год.

Новый двигатель также обеспечит вертикальную посадку первой возвращаемой ступени ракеты, что позволит сделать ее многоразовой. В документах портала госзакупок также было указано, что Роскосмос рассматривает возможность использования двигателя для первой ступени ракеты "Амур-СПГ" от 10 до 50 раз.

При разработке образца ракеты, специалисты рассмотрят альтернативные механизмы сохранения первой ступени. В качестве компонентов топлива для ракеты будут использоваться сжиженный природный газ и жидкий кислород.

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#роскосмос #ракетный двигатель #Амур-СПГ #КБХА

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