Профессор Малышев предупредил о росте заражений COVID-19 в Москве из-за морозов

В столице - морозы, которых не было 10 лет.

Морозная погода, установившаяся в Москве, может спровоцировать рост числа заражений коронавирусом. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Он объяснил, что в холодную погоду люди станут собираться в торговых центрах и кафе, в итоге кривая заболеваемости COVID-19 снова пойдет вверх. Профессор призвал оставаться дома.

С конца января число заражений коронавирусом во всей стране, и в Москве, в частности, постепенно снижается. По данным на 5 февраля, в столице было выявлено 2 032 новых случая заражения. При том, что выздоровели 4 664 пациента.

По данным центра погоды «Фобос», в центральный регион России пришли арктические морозы, которые задержатся надолго. В Москве на следующей неделе столбик термометра будет опускаться до минус 30 градусов по ночам, днем — до минус 21. Таких морозов в столице не было 10 лет.