Младенец погиб во время обряда крещения в румынской церкви

Ребенка утопили во время православного обряда крещения в Румынии, пишет The Guardian. Делом заинтересовались местные прокуроры.

Ребенка утопили во время православного обряда крещения в Румынии, пишет The Guardian. Делом заинтересовались местные прокуроры.

Трагедия произошла в городе Сучава. У мальчика, который родился шесть недель назад, во время церковного мероприятия остановилось сердце. Младенца доставили в больницу, а через несколько часов он скончался.

Экспертиза установила наличие воды в легких. Прокуратура начала расследование по факту непредумышленного убийства в отношении священника, проводившего крещение.

Представитель церкви Василе Банеску отметил, что священникам позволено лишь налить немного воды на лоб ребенка, а погружать полностью в воду малышей они не могут.