Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:56   6 Февраля 2021
Происшествия

Младенец погиб во время обряда крещения в румынской церкви

Младенец погиб во время обряда крещения в румынской церкви

Ребенка утопили во время православного обряда крещения в Румынии, пишет The Guardian. Делом заинтересовались местные прокуроры.

Трагедия произошла в городе Сучава. У мальчика, который родился шесть недель назад, во время церковного мероприятия остановилось сердце. Младенца доставили в больницу, а через несколько часов он скончался.

Экспертиза установила наличие воды в легких. Прокуратура начала расследование по факту непредумышленного убийства в отношении священника, проводившего крещение.

Представитель церкви Василе Банеску отметил, что священникам позволено лишь налить немного воды на лоб ребенка, а погружать полностью в воду малышей они не могут.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ребенок #смерть #румыния #церковь #младенец #купель #обряд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров