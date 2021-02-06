Telegram по требованию РКН заблокировал ряд каналов с личными данными россиян

Мессенджер Telegram заблокировал каналы, где публиковались личные данные российских граждан после несанкционированных акций 23 и 31 января, сообщил основатель ресурса Павел Дуров.

Мессенджер Telegram заблокировал каналы, где публиковались личные данные российских граждан после несанкционированных акций 23 и 31 января, сообщил основатель ресурса Павел Дуров.

Он уточнил, что под блокировку по требованию Роскомнадзора попали ресурсы, обнародовавшие персональные данные рядовых участников данных акций и сотрудников правоохранительных органов, работавших на них.

"За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников акций в России. Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров", — написал Дуров в своем Telegram.

По его словам, в комментариях на таких каналах содержались призывы к насилию в отношении правоохранителей, которые являются недопустимыми и противоречат правилам использования мессенджера.