Мужчина и женщина погибли в ночном пожаре на Алтае

Частный дом сгорел в ночь на субботу в Павловске. На месте ЧП были обнаружены тела двух человек.

Частный дом сгорел в ночь на субботу в Павловске. На месте ЧП были обнаружены тела двух человек.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 2:30. На момент прибытия пожарных пламя стремительно распространилось по крыше деревянного здания, после чего кровля частично обрушилась. Пламя ликвидировали на площади 64 кв. метра.

На месте происшествия сотрудники экстренных служб нашли тела двух человек — мужчины и женщины. Специалисты в скором времени установят причину случившегося, сообщает краевое управление МЧС. Пожар тушили десять человек с использованием четырех единиц техники.