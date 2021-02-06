ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом в мире

Уровень заболеваемости коронавирусом в мире снижается, но ограничения следует продолжать соблюдать, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Уровень заболеваемости коронавирусом в мире снижается, но ограничения следует продолжать соблюдать, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 сокращается. Это происходит благодаря ряду факторов, в том числе началу массовой вакцинации. Власти государств принимают меры, направленные на предотвращение распространения новой инфекции, пишут "Известия". Вакцинация играют немаловажную роль, однако введенные ограничения нужно продолжать соблюдать, отметила специалист ВОЗ.

Коронавирус отступает также и в России, добавил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Количество находящихся под наблюдением пациентов сократилось почти на треть. Актуальные данные об эпидемиологической обстановке в РФ и в мире можно посмотреть на официальном сайте стопокоронавирус.рф.