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8:50   6 Февраля 2021
Наука

Ученый Валента раскрыл сроки начала вакцинации людей от аллергии на кошек

Ученый Валента раскрыл сроки начала вакцинации людей от аллергии на кошек

Прививочная кампания против аллергии на кошек может начаться уже в 2023 году в России. Об этом сообщил профессор Венского медицинского университета Рудольф Валента.

Ученый Валента вместе с командой Сеченовского университета занимается разработкой вакцины. В 2021 году ее должны скомпоновать, завершить доклинические и начать клинические исследования. К осени планируют получить молекулу, а летом 2022 года начать прививать добровольцев, передает слова аллерголога РИА Новости.

Препарат планируют зарегистрировать раньше, чем в ЕС. Разработка будет безопасной и производимой с помощью генной инженерии. Для выработки иммунитета потребуется пять инъекций, а затем нужно прививаться каждые шесть месяцев, рассказал Валента. В планах создать не только терапевтическую, но и профилактическую вакцину. У нее будет положительная "побочка" – у людей выработается защитная реакция организма на аллергены собак, морских свинок и крыс.

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#кошка #аллергия #прививка

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