Ученый Валента раскрыл сроки начала вакцинации людей от аллергии на кошек

Прививочная кампания против аллергии на кошек может начаться уже в 2023 году в России. Об этом сообщил профессор Венского медицинского университета Рудольф Валента.

Прививочная кампания против аллергии на кошек может начаться уже в 2023 году в России. Об этом сообщил профессор Венского медицинского университета Рудольф Валента.

Ученый Валента вместе с командой Сеченовского университета занимается разработкой вакцины. В 2021 году ее должны скомпоновать, завершить доклинические и начать клинические исследования. К осени планируют получить молекулу, а летом 2022 года начать прививать добровольцев, передает слова аллерголога РИА Новости.

Препарат планируют зарегистрировать раньше, чем в ЕС. Разработка будет безопасной и производимой с помощью генной инженерии. Для выработки иммунитета потребуется пять инъекций, а затем нужно прививаться каждые шесть месяцев, рассказал Валента. В планах создать не только терапевтическую, но и профилактическую вакцину. У нее будет положительная "побочка" – у людей выработается защитная реакция организма на аллергены собак, морских свинок и крыс.