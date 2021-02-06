Юристы назвали законные способы наказать соседей за неправильную парковку

Пожаловаться на соседей за неправильную парковку можно в ГИБДД, в том числе анонимно. Как это сделать законно, рассказали юристы.

Пожаловаться на соседей за неправильную парковку можно в ГИБДД, в том числе анонимно. Как это сделать законно, рассказали юристы.

На придомовой территории не везде можно парковаться. За неправильно выбранное место может грозить штраф от 500 до 5 тысяч рублей, рассказал юрист Егор Редин РИА Новости. Запрещается оставлять автомобиль на газонах, тротуаре и у мусорных баков. Владельцы мотоциклов несут ответственность за неправильную парковку наравне с автомобилистами.

Заявить о нарушениях можно в ГИБДД через личное обращение, заказным письмом, на сайте или через мобильные приложения. Для этого нужно визуальное подтверждение нарушения. На фотографиях должен быть четко виден госномер и общий план. После составления протокола нарушителю придет штраф.

Кроме того, нельзя присваивать парковочное место. Виновных физических лиц могут оштрафовать на 1 тысячу рублей, а юридических – до 20 тысяч рублей. Для жалобы нужно обратиться в департамент земельных ресурсов с приложенной фотографией и данными владельца.