Fox News уберет из эфира шоу Доббса из-за политических взглядов ведущего

Телекомпания Fox News Media перестанет транслировать одну из самых популярных американских программ Lou Dobbs Tonight ("Сегодня вечером с Лу Доббсом").

Телекомпания Fox News Media перестанет транслировать одну из самых популярных американских программ Lou Dobbs Tonight ("Сегодня вечером с Лу Доббсом").

Известно, что ведущий программы поддерживает экс-президента США Дональда Трампа, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя телеканала. Доббс придерживался мнения бывшего главы США о фальсификациях на президентских выборах.

Вечернее шоу выходило дважды в эфир в 17.00 и 19.00. В пятницу будет показана последняя программа "Сегодня вечером с Лу Доббсом", рассказал представитель Fox News.

Со следующей недели программа сменит название на Fox Business Tonight, а в качестве ведущих выступят Джеки Де Анжелис и Дэвид Эсман. Лу Доббс продолжит работу по контракту с Fox News, однако в эфире он, вероятно, больше не появится, пишет издание.