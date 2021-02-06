Киев обвинил Москву в проблемах с электроэнергией в стране

Массового отключения электроэнергии на Украине не предвидится, однако проблема есть и ее необходимо решить, сообщил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гоначар.

Массового отключения электроэнергии на Украине не предвидится, однако проблема есть и ее необходимо решить, сообщил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гоначар.

Специалист заявил, что в дефиците электроэнергии виновата известная в узких кругах "рука Кремля". По мнению Гончара, Россия "задействовала энергетические рычаги давления" на Украину.

Нехватка электроэнергии появилась в результате дефицита угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС). Небольшие запасы ресурса ставят под угрозу стабильность работы энергетических блоков ТЭС.

Гончар подчеркнул, что проблема решаема. Однако самый просто способ предусматривает покупку электроэнергии у России. Такой вариант бьет по имиджу страны, так как заставляет закупать ресурсы у "страны-агрессора", заявил украинский специалист изданию "Главред".