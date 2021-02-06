Ответные санкции Китая могут обернуться для Украины крахом

Власти Китая прекращают сотрудничество с Украиной в ряде сфер. Киеву теперь некуда будет сбывать свой товар.

Власти Китая прекращают сотрудничество с Украиной в ряде сфер. Киеву теперь некуда будет сбывать свой товар.

Мировой рынок давно распределен, и у каждой страны есть свои поставщики и покупатели, уверен украинский эксперт Сергей Белашко. Вводимые Китаем меры станут ответом Украине на санкции в отношении "Мотор Сич".

"В итоге Украина оказывается с очень большим минусом в торговом балансе, потому что, естественно, украинская кукуруза в таких количествах, которая шла в Китай, или подсолнечное масло — не нужна ни в ЕС, ни в США. Можно как-то пробиваться на ближневосточные рынки, но на этих рынках достаточно плотно сидят США, ЕС, Россия, Турция и Канада. И, собственно, ловить там "Украинушке" нечего", — заявил специалист в эфире телеканала "Первый казацкий".

Китай анонсировал прекращение экспорта украинской кукурузы, сои, пшеницы, сахара и прочих агротоваров, а также металлопродукции. Пекин с легкостью найдет нового поставщика, а вот Киев уверенно приближается к дефолту.