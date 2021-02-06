Китайский зонд "Тяньвэнь-1" сделал первый снимок Марса

Аппарат "Тяньвэнь-1" успешно совершил четвертую корректировку движения по пути к Марсу и сделал первый снимок Красной планеты, отправив его на Землю.

Аппарат "Тяньвэнь-1" успешно совершил четвертую корректировку движения по пути к Марсу и сделал первый снимок Красной планеты, отправив его на Землю.

На черно-белом снимке зонд запечатлел Ацидалийскую равнину, равнину Хриса, плато Меридиана, кратер Скиапарелли и долину Маринер. "Тяньвэнь-1" совершал корректировки движения в августе, сентябре и октябре 2020 года. Все системы аппарата функционируют в штатном режиме, сообщает Китайское национальное космическое управление.

Зонд движется к Марсу по дуге, отмечают специалисты. В настоящее время он уже преодолел 465 миллионов километров. Сейчас он находится на расстоянии в 184 миллионах километров от нашей планеты.