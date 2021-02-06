6:37 6 Февраля 2021Политика
Байден не видит необходимости в донесении Трампу секретной информации
Действующий президент США Джо Байден поручил лишить своего предшественника Дональда Трампа доступа к брифингам разведывательного сообщества. Об этом Байден заявил в интервью CBS.
Действующий президент США Джо Байден поручил лишить своего предшественника Дональда Трампа доступа к брифингам разведывательного сообщества. Об этом Байден заявил в интервью CBS.
Секретная информация обычно передается бывшим американским лидерам по решению действующего президента Соединенных Штатов Америки.
"Думаю, что нет нужды проводить для него секретные брифинги. В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?" — сообщил Байден.
Действующий глава Белого дома обосновал свое решение "неуравновешенным" поведением экс-президента США. Байден подчеркнул, что Трамп может представлять опасность.