Байден не видит необходимости в донесении Трампу секретной информации

Действующий президент США Джо Байден поручил лишить своего предшественника Дональда Трампа доступа к брифингам разведывательного сообщества. Об этом Байден заявил в интервью CBS.

Действующий президент США Джо Байден поручил лишить своего предшественника Дональда Трампа доступа к брифингам разведывательного сообщества. Об этом Байден заявил в интервью CBS.

Секретная информация обычно передается бывшим американским лидерам по решению действующего президента Соединенных Штатов Америки.

"Думаю, что нет нужды проводить для него секретные брифинги. В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?" — сообщил Байден.

Действующий глава Белого дома обосновал свое решение "неуравновешенным" поведением экс-президента США. Байден подчеркнул, что Трамп может представлять опасность.