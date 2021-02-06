Сообщения о ЧС в России будут регламентироваться по ГОСТу

Стандарт порядка информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС будет установлен в РФ с 1 июня, передает ТАСС.

Стандарт порядка информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС будет установлен в РФ с 1 июня, передает ТАСС.

ГОСТ по информированию о ЧС в России появится впервые . Кроме того, документ будет фиксировать правила поведения в зоне ЧС и порядок информирования о получении выплат и восстановлении утраченных документов.

Стандарт регламентирует сообщения о ЧС, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности, приемах и способах защиты. Документ разработан для предотвращения возникновения паники среди населения. Информация о происшествии должна быть достоверной и не носить противоречивый характер.