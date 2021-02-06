Российский бомбардировщик Ту-22М3 провел испытания новых крылатых ракет

Дальний ракетоносец Ту-22М3 провел испытательные стрельбы новыми крылатыми ракетами Х-32, которые называют "убийцами авианосцев".

Дальний ракетоносец Ту-22М3 провел испытательные стрельбы новыми крылатыми ракетами Х-32, которые называют "убийцами авианосцев".

Бомбардировщик провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного Ту-22М3М", передает источник в военно-промышленном комплексе. В ходе испытаний подтвердились заявленные боевые характеристики ракет. Кроме того, была отмечена точность попадания в центр мишени.

Крылатую ракету Х-32 разработали в МКБ "Радуга" на замену Х-22, которая была принята на вооружение в 2016 году. Дальность полета Х-32 достигает почти 1000 километров.