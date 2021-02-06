Пушков поиронизировал над переименованием украинского поселка в Нью-Йорк

Поселок Новгородское на Украине был переименован в Нью-Йорк. Появление нового поселка с американским названием прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков.

Поселок Новгородское на Украине был переименован в Нью-Йорк. Появление нового поселка с американским названием прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков.

Парламентарий заметил, что Украина только начала "преклоняться" перед Соединенными Штатами. Дальше ситуация будет еще более унизительной.

"Украину можно поздравить с почином — сейчас заживут! Отныне городок будет развиваться под лозунгом "Даешь небоскребы!". И, конечно, надо не забыть Статую Свободы от здравого смысла", — написал Пушков.

Переименование поселка городского типа Новгородское Бахмутского района в Донецкой области в Нью-Йорк было одобрено Верховной радой Украины. Политик предположил, что в ближайшем будущем на Украине могут также появиться свои Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Чикаго.