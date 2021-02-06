Жириновский рассказал о своем вкладе в создании вакцины против COVID-19

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что без его вклада российские ученые не смогли бы разработать лекарство от коронавируса.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что без его вклада российские ученые не смогли бы разработать лекарство от коронавируса.

Политик назвал создание вакцины от COVID-19 эпохальным событием и рассказал, как он спас Институт вирусологии от отключения электричества. Жириновский решил проблемы с электроэнергией и ученым удалось сохранить штаммы вирусов.

"Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей", — сказал лидер ЛДПР в эфире радиостанции "Комсомольская Правда".

Он подчеркнул, что это было примерно лет десять–пятнадцать назад. Но до сих пор ни один чиновник и журналист не заметил этого. Жириновский выразил недовольство тем, что его заслуга осталась незамеченной.