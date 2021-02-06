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4:53   6 Февраля 2021
Общество

Жириновский рассказал о своем вкладе в создании вакцины против COVID-19

Жириновский рассказал о своем вкладе в создании вакцины против COVID-19

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что без его вклада российские ученые не смогли бы разработать лекарство от коронавируса.

Политик назвал создание вакцины от COVID-19 эпохальным событием и рассказал, как он спас Институт вирусологии от отключения электричества. Жириновский решил проблемы с электроэнергией и ученым удалось сохранить штаммы вирусов.

"Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей", — сказал лидер ЛДПР в эфире радиостанции "Комсомольская Правда".

Он подчеркнул, что это было примерно лет десять–пятнадцать назад. Но до сих пор ни один чиновник и журналист не заметил этого. Жириновский выразил недовольство тем, что его заслуга осталась незамеченной.

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#жириновский #вакцина #коронавирус #COVID-19

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