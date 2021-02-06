Рар: немцы рады решению Байдена не выводить американские войска из Германии

Германия хотела бы, чтобы Америка продолжила, как и последние 75 лет, содержать на ее территории военные базы и защищать ее. Но ресурсы США истощаются и им придется, вместо укрепления своих позиций в Европе, сосредоточить усилия на азиатском направлении.

Германия хотела бы, чтобы Америка продолжила, как и последние 75 лет, содержать на ее территории военные базы и защищать ее. Но ресурсы США истощаются и им придется, вместо укрепления своих позиций в Европе, сосредоточить усилия на азиатском направлении.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, большая часть немцев с радостью восприняла решение нового американского президента Джо Байдена отменить решение своего предшественника и не выводить из Германии военный контингент США.

«В этом есть свои экономические причины. Американские базы расположены в небольших городках, которые получили благодаря им тысячи новых рабочих мест и зарабатывали деньги за счет обслуживания нужд американских военных», — объясняет политолог.

Поэтому, по его словам, многие представители региональных властей в Германии, после того, как Дональд Трамп в свое время озвучил планы по выводу американских военных с немецкой территории, начали писать в Вашингтон «челобитные» с просьбами не ликвидировать военные базы и не лишать немцев рабочих мест.

Также Александр Рар отметил, что власти ФРГ сейчас фактически настроены на преклонение перед США и с большой надеждой смотрят на нового главу Белого дома. Они рассчитывают, что Байден вернет американо-германские отношения на тот уровень, на котором они находились до президентства Трампа.

«Они бы хотели, чтобы Америка снова защищала Германию, а та, в свою очередь, не тратила бы из своей казны большие деньги на вооружение. Это старая схема, которая действует уже 75 лет. Вот так живет Европа», — отмечает политолог.

Однако у американцев, по его словам, обстоятельства изменились – их ресурсы истощаются, обнажаются собственные внутренние проблемы, и к тому же появилась необходимость ориентироваться на азиатское направление. Все это не даст Штатам заниматься укреплением своих позиций в Европе, да им это и не нужно.

В США есть трезвомыслящие люди, которые понимают, что Россия не является врагом и начинать новую холодную войну с ней бессмысленно, уверен Рар. Но чтобы это понимание окончательно утвердилось, нужно, чтобы к власти в Штатах пришел новый Трамп, или, чтобы в Европе сознание изменилось в сторону Франции, которая заняла позицию большей эмансипации от Америки.

Худшим сценарием, по мнению Александра Рара, станет усиление американцами своего военного присутствия в ЕС и расширение НАТО в Восточной Европе.

«Там военных США очень ждут поляки и прибалты, которые тоже хотят зарабатывать на них деньги и чувствовать себя важными прифронтовыми государствами на случай борьбы с Россией», — добавил политолог.

Но, если Соединенные Штаты займутся расширением своей военной инфраструктуры вплотную к российским границам, это повлечет за собой новую гонку вооружений, а это нехорошо, добавил Рар в заключение.