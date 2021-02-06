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4:22   6 Февраля 2021
Политика

Пушков жестко прокомментировал решение Зеленского о блокировке телеканалов

Пушков жестко прокомментировал решение Зеленского о блокировке телеканалов

Слова украинского лидера Владимира Зеленского после блокировки им некоторых телеканалов не стоит воспринимать всерьез. Такое заявление сделал сенатор РФ Алексей Пушков. 

Парламентарий выразил уверенность, что у украинского лидера слова расходятся с делом. Пушков заявил, что в 2019 году Зеленский обещал никогда не блокировать средства массовой информации.

Президент Украины 2 февраля своим указом подписал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые входят в медиахолдинг "Новости", принадлежащий депутату "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тарасу Козаку. Персональные санкции были введены также и против него.

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#санкции #пушков #телеканалы #зеленский

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