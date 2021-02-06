Пушков жестко прокомментировал решение Зеленского о блокировке телеканалов

Слова украинского лидера Владимира Зеленского после блокировки им некоторых телеканалов не стоит воспринимать всерьез. Такое заявление сделал сенатор РФ Алексей Пушков.

Слова украинского лидера Владимира Зеленского после блокировки им некоторых телеканалов не стоит воспринимать всерьез. Такое заявление сделал сенатор РФ Алексей Пушков.

Парламентарий выразил уверенность, что у украинского лидера слова расходятся с делом. Пушков заявил, что в 2019 году Зеленский обещал никогда не блокировать средства массовой информации.

Президент Украины 2 февраля своим указом подписал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые входят в медиахолдинг "Новости", принадлежащий депутату "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тарасу Козаку. Персональные санкции были введены также и против него.