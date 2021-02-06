Спам-звонки могут стать поводом для смены номера телефона

Частые автоматические звонки могут говорить о ненадежности телефонного номера абонента. Об этом заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Частые автоматические звонки могут говорить о ненадежности телефонного номера абонента. Об этом заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

SIM-карта могла достаться человеку от предыдущего хозяина. В таком случае нынешнего владельца номера могут беспокоить компании, сотрудничавшие с бывшим абонентом, передает "Прайм". Звонки могут поступать от коллекторов или работников банка.

"В этих случаях, если не получается избавиться от надоедливых звонков или смс-рассылок, и блокировка также не помогает, то смело меняйте номер на новый или заведите второй, лучше eSIM", — посоветовал Тимофеев.

Частые звонки и смс-уведомления говорят, что номер телефона числится в базах рассылок. В такие списки можно попасть после заказа чего-либо по телефону или через интернет.