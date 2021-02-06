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3:22   6 Февраля 2021
Общество

Пандемия внесла коррективы в празднование годовщины правления Елизаветы II

Пандемия внесла коррективы в празднование годовщины правления Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II 6 февраля отмечает 69-летнюю годовщину своего правления. В этот день Ее Величество находится в графстве Норфолк, где умер ее отец Георг VI.

Впервые с 1990 года в празднование годовщины правления Елизаветы II внесены коррективы. Из-за пандемии коронавируса королева Великобритании вместе с супругом герцогом Эдинбургским Филиппом находится в Виндзорском замке. Их окружает небольшое количество слуг, пишет ТАСС. В этот день торжеств не будет. Королеву Елизавету II 6 февраля посещает викарий Сандрингема для молитв о памяти ее отца, короля Георга VI.

Монархи предпочитают широко отмечать круглые даты правления. В 2022 году намечается масштабная программа по празднованию 70-летия пребывания Елизаветы на троне.

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