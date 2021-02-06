Сатановский: Западу пора привыкать – лафа заканчивается

Насколько можно судить, Запад не собирается воевать с Россией, но будет продолжать расшатывать ее изнутри, используя для этого сто раз уже отработанные сценарии.

Насколько можно судить, Запад не собирается воевать с Россией, но будет продолжать расшатывать ее изнутри, используя для этого сто раз уже отработанные сценарии.

Об этом в своем Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, комментируя реакцию американских и европейских политиков на закрытие украинским президентом Владимиром Зеленским трех оппозиционных телеканалов, и их же реакцию на задержание в России журналистов, занимавшихся призывами и подстрекательством к незаконным массовым акциям.

В США, после того, как Зеленский закрыл телеканалы, по словам Сатановского, видимо вспомнили собственную недавнюю президентскую кампанию с блокировкой аккаунтов действовавшего на тот момент президента Трампа и его сторонников-республиканцев, а также все прочие «чудеса свободы и слова» в своих СМИ. Поэтому действия Зеленского американцы одобрили, заявив, что он – демократ, и все делает правильно.

В то же время события в России, где после провала попытки организовать майдан по украинскому образцу, которую, кстати, активно поддерживал западный дипломатический корпус, были задержаны организаторы массовых несанкционированных акций протеста, в США назвали репрессиями и призвали всех задержанных немедленно освободить. А европейцы при этом потребовали, чтобы Россия гарантировала неповторение подобного в будущем.

«Какая прелесть! Какое следование единому стандарту свобод! Все-таки, до чего же бесхитростные все они люди. До идиотизма…, — иронизирует Сатановский. — Нет, понятно, что свое слово в ответ сказали и Песков, и Захарова. Да и Лавров, если придется, скажет… Но не всерьез же этот грай воспринимать».

При этом политолог задается вопросом, неужели на Западе действительно думают, что в России кого-то интересует их мнение, или там настолько не понимают, как устроен мир? Или они так стараются и командуют, потому что привыкли к безнаказанности за последние 30 лет, прошедшие с распада СССР.

«Сколько можно судить по всему, что Запад делал и, что важнее, не делал за эти три десятилетия, плюс доклады Пентагона о нынешнем состоянии российских вооружённых сил, плюс трезвое понимание состояния и настроений старых американских союзников, не говоря уже о союзниках новых, воевать с нами они не рвутся. Да и правильно», — рассуждает Сатановский.

По его словам, одно дело – провокации и военные учения вблизи российских границ, а также санкции и грозные окрики, и совсем другое дело – настоящая война, где убивают по-настоящему.

Поэтому «наши добрые друзья» и занимаются тем, что сто раз уже отработали, в том числе на постсоветских территориях – расшатывают Россию изнутри. А российские ответные меры, направленные на купирование и обезвреживание агитаторов и информаторов из пятой колонны, очень сильно им в этом мешают. Но это их трудности, которые никто в Москве учитывать не собирается.

«Ну, пускай теперь к этому привыкают. Заканчивается лафа. И это еще не отлились кошке мышкины слезы. А вот как на самом деле отольются, совсем другой будет коленкор…», — заключает свои рассуждения Сатановский.

Напомним, на днях российский ученый-востоковед Евгений Сатановский был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. При этом вскоре сам известный политолог предупредил своих подписчиков, что его госпитализацией попытались воспользоваться мошенники, объявившие в интернете сбор денег якобы «на помощь семье». Сатановский заверил всех, что его семья не собирает деньги, а зарабатывает их, и призвал не верить подобным действиям злоумышленников.