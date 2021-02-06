СБУ заявила о переходе разведчиков "на сторону России"

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что ей удалось выявить сеть "российских агентов", которая занималась "дестабилизацией" обстановки внутри страны.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что ей удалось выявить сеть "российских агентов", которая занималась "дестабилизацией" обстановки внутри страны.

Заявление об этом опубликовано на сайте ведомства. По мнению СБУ, в состав агентуры входили бывшие украинские спецназовцы. Группа лиц действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях. Они должны были организовывать диверсионные операции, заявили в СБУ.

Вместе с тем так называемые агенты собирали данные о расположении и перемещении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и занимались вербовкой. По версии СБУ, "российские" агенты намеревались похитить одного из бывших командиров спецопераций. За это им якобы предлагалось вознаграждение в 100 тыс. долларов.