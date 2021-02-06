Испанцам старше 55 лет запретили использовать вакцину AstraZeneca

Министерство здравоохранения Испании разрешило использовать вакцину AstraZeneca, но с ограничениями. Ее могут применять лица от 18 до 55 лет.

Министерство здравоохранения Испании разрешило использовать вакцину AstraZeneca, но с ограничениями. Ее могут применять лица от 18 до 55 лет.

Первые дозы вакцины поступят в Испанию в ближайшие выходные. Власти страны решили первыми привить врачей и медико-социальных работников, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19, сообщает испанское ведомство.

"Установить максимальный возраст в 55 лет для людей, которые получат дозы вакцины против COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета в Испании", – говорится в пресс-релизе ведомства.

Вакцинация на территории Испании началась 27 декабря прошлого года. Пока в стране применяли вакцины от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Власти страны намерены к лету привить до 20 миллионов человек. С начала эпидемии выявлено более 2,94 миллиона случаев заражения.