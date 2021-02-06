Исследование ФЗНЦ объяснило, почему на выборах в Ливии победили малоизвестные кандидаты

Члены Ливийского форума политического диалога отдали предпочтение неизвестным кандидатам на выборах в состав Президентского совета на переходный период.

Члены Ливийского форума политического диалога отдали предпочтение неизвестным кандидатам на выборах в состав Президентского совета на переходный период.

Вперед вырвались малознакомые даже местным жителям кандидаты, тогда как "мастодонты" ливийской политики остались за бортом. передает Федеральное агентство новостей. Фонд защиты национальных ценностей обнародовал полные результаты социологического исследования Максима Шугалея после окончания выборов.

Согласно этому опросу, глава "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага является нежелательной кандидатурой на роль премьер-министра. Рядом с ним в антирейтинге оказались председатель Палаты представителей Агила Салех Иса и посол Ливии в Марокко Абдельмаджид Сейф аль-Наср. Несмотря на то, что политики пользуются поддержкой своих регионов, нахождение в одной группе с Башагой повлияло на их статус. Поэтому главой временного органа был избран выходец из Мисураты Абд аль-Хамида Дабибу. Его поддерживают 0,6% ливийцев, по результатам исследования.