Зеленский на русском прокомментировал блокировку ТВ-каналов

Президент Украины Владимир Зеленский в видеоблоге рассказал о блокировке трех украинских телеканалов, сославшись на произведения российского писателя Михаила Булгакова.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеоблоге рассказал о блокировке трех украинских телеканалов, сославшись на произведения российского писателя Михаила Булгакова.

Зеленский разместил влог в своем Telegram-канале и сразу извинился, что записал ролик на русском языке. Свое вещание президент начал с цитаты Булгакова.

"Цитата на языке оригинала: "Не читайте перед обедом советских газет". Позвольте дополнить классика: не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы. Если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни", — сказал президент.

Кроме того, Зеленский указал, что обращение записано на русском языке специально, так как якобы именно из России гражданам Украины последняя время "вливали в уши бесконечные потоки лжи". Поэтому глава Украины заявил, что намерен опровергнуть "русскую ложь" на русском языке.