Многодетную мать в США задержали по делу о штурме Капитолия

Мать восьмерых детей Рэйчел Пауэлл была задержана американскими полицейскими. Ее подозревают в участии в беспорядках у здания Капитолия 6 января, передает канал CBS.

Мать восьмерых детей Рэйчел Пауэлл была задержана американскими полицейскими. Ее подозревают в участии в беспорядках у здания Капитолия 6 января, передает канал CBS.

Недавно агенты ФБР провели обыск в доме подозреваемой. Правоохранители пытались найти улики, указывающее на ее участие в беспорядках, а также информацию о текущем местоположении Пауэлл. По словам соседей, женщина вместе с детьми уехала несколько недель назад и с тех пор не появлялась

Женщину задержали вечером 4 февраля. По данным американских правоохранителей, Пауэлл была запечатлена на одной из видеозаписей штурма правительственного здания. Она с громкоговорителем в руках координировала действия протестующих, а также в составе группы людей пыталась тараном выбить окно в здании Капитолия.