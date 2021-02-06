Политолог Рар осудил ФРГ за поддержку сохранения военных баз США в стране

Поддержка властями ФРГ решения президента США Джо Байдена сохранить на территориях американские военные базы является "новым преклонением", заявил немецкий политолог Александр Рар.

Поддержка властями ФРГ решения президента США Джо Байдена сохранить на территориях американские военные базы является "новым преклонением", заявил немецкий политолог Александр Рар.

Мера, которую приветствовала Германия, может привести к появлению в Европе новых военных баз Соединенных Штатов. Кроме того, она станет причиной начала очередной гонки вооружений, пишет "Взгляд".

Рар предположил, что ввиду недостатка ресурсов и вскрывшихся внутренних проблем, появление нового контингента американских военных в европейских странах невозможно. Также он напомнил, что рассудительные люди должны понимать, что Россия не желает враждовать со странами Европы, а развязывание новой холодной войны бессмысленно.