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0:53   6 Февраля 2021
Политика

Политолог Рар осудил ФРГ за поддержку сохранения военных баз США в стране

Политолог Рар осудил ФРГ за поддержку сохранения военных баз США в стране

Поддержка властями ФРГ решения президента США Джо Байдена сохранить на территориях американские военные базы является "новым преклонением", заявил немецкий политолог Александр Рар.

Мера, которую приветствовала Германия, может привести к появлению в Европе новых военных баз Соединенных Штатов. Кроме того, она станет причиной начала очередной гонки вооружений, пишет "Взгляд".

Рар предположил, что ввиду недостатка ресурсов и вскрывшихся внутренних проблем, появление нового контингента американских военных в европейских странах невозможно. Также он напомнил, что рассудительные люди должны понимать, что Россия не желает враждовать со странами Европы, а развязывание новой холодной войны бессмысленно.

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#сша #европа #германия #военные базы

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