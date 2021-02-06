0:41 6 Февраля 2021Политика
Франция разделяет позицию ФРГ по "Северному потоку — 2"
Энергетический суверенитет Европы необходимо укрепить. За строительство газопровода "Северный поток — 2" выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
Энергетический суверенитет Европы необходимо укрепить. За строительство газопровода "Северный поток — 2" выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
Главным экологическим приоритетом Европы является сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа. Газ, как заявил Макрон, является важной частью энергии для осуществления этого перехода. Таким образом, он фактически поддержал строительство "Северного потока — 2".
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель ранее выразила сходную позицию. Она намеревается обсудить вопрос строительства газопровода с администрацией американского лидера Джо Байдена.