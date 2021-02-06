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0:41   6 Февраля 2021
Политика

Франция разделяет позицию ФРГ по "Северному потоку — 2"

Франция разделяет позицию ФРГ по "Северному потоку — 2"

Энергетический суверенитет Европы необходимо укрепить. За строительство газопровода "Северный поток — 2" выступил президент Франции Эммануэль Макрон. 

Главным экологическим приоритетом Европы является сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа. Газ, как заявил Макрон, является важной частью энергии для осуществления этого перехода. Таким образом, он фактически поддержал строительство "Северного потока — 2".

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель ранее выразила сходную позицию. Она намеревается обсудить вопрос строительства газопровода с администрацией американского лидера Джо Байдена.

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#меркель #северный поток #макрон

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