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0:22   6 Февраля 2021
Общество

ВОЗ выявила более 355 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

ВОЗ выявила более 355 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 104,37 миллиона, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов увеличилось на 10,4 тысячи, превысив результат в 2,27 миллиона. Практически половина случаев инфицирования (47%) за последние 24 часа приходятся на Европу — более 167 тысяч заражений, США — почти 116 тысяч заражений и на третьем месте регион Юго-Восточной Азии — около 25 тысяч случаев.

Статистика ВОЗ основана только на официальных данных, предоставленных государствами.

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#статистика #воз #коронавирус

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