ВОЗ выявила более 355 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 104,37 миллиона, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 104,37 миллиона, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов увеличилось на 10,4 тысячи, превысив результат в 2,27 миллиона. Практически половина случаев инфицирования (47%) за последние 24 часа приходятся на Европу — более 167 тысяч заражений, США — почти 116 тысяч заражений и на третьем месте регион Юго-Восточной Азии — около 25 тысяч случаев.

Статистика ВОЗ основана только на официальных данных, предоставленных государствами.