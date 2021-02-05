Социолог из России Максим Шугалей точно предсказал исход выборов во временное правительство Ливии.

Социолог из России Максим Шугалей точно предсказал исход выборов во временное правительство Ливии.

Официальный сайт Фонда защиты национальных ценностей публиковал результаты социологического исследования, которое приурочено к электоральному процессу на Форуме политического диалога (ЛФПД) под эгидой ООН в Женеве. Изначально в свет вышла лишь часть данных, так как некоторые из них могли трактоваться как попытки вмешательства во внутренние дела Ливии, передает Федеральное агентство новостей.

Прогноз Максима Шугалея, отраженный в социсследовании, полностью подтвердился на деле. После публикации итогов выборов Фонд защиты национальных ценностей обнародовал недостающую часть документа, в котором составлен антирейтинг кандидатов во временное правительство Ливии. В нем первую строчку занял глава "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага, проигравший выборы.