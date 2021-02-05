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23:10   5 Февраля 2021
Политика

Байден признался, что 36 млн американцам не хватает еды

Байден признался, что 36 млн американцам не хватает еды

Президент США Джо Байден признался, что пандемия пошатнула экономику страны, а 36 млн американцев не доедают. Об этом американский лидер заявил на выступлении в Белом доме.

Байден рассказал о необходимости принятия предложенного им пакета стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов. Он отметил, что экономика страны сейчас находится в трудном положении и для ее восстановления нужны решительные действия. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов также подчеркнула, что экономика США в данный момент восстанавливается слишком медленно.

"Более 10 млн человек остались без работы, а 4 млн находятся без работы по полгода и больше, <...> 24 млн взрослых и 12 млн детей буквально не хватает еды", — сообщил президент США.

Министерство труда США доложило о малозначительном снижении уровня безработицы до 6,3%. В ноябре и декабре 2020 года этот показатель составлял 6,7%. Опубликованная 5 февраля статистика указывает, что количество рабочих мест для американцев увеличилось на 49 тыс. Месяц назад наблюдалось сокращение на 140 тыс., хотя до этого момента занятость в течение полугода росла вверх.

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#сша #экономика #байден #пандемия #COVID-19

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