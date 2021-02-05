Байден признался, что 36 млн американцам не хватает еды

Президент США Джо Байден признался, что пандемия пошатнула экономику страны, а 36 млн американцев не доедают. Об этом американский лидер заявил на выступлении в Белом доме.

Президент США Джо Байден признался, что пандемия пошатнула экономику страны, а 36 млн американцев не доедают. Об этом американский лидер заявил на выступлении в Белом доме.

Байден рассказал о необходимости принятия предложенного им пакета стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов. Он отметил, что экономика страны сейчас находится в трудном положении и для ее восстановления нужны решительные действия. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов также подчеркнула, что экономика США в данный момент восстанавливается слишком медленно.

"Более 10 млн человек остались без работы, а 4 млн находятся без работы по полгода и больше, <...> 24 млн взрослых и 12 млн детей буквально не хватает еды", — сообщил президент США.

Министерство труда США доложило о малозначительном снижении уровня безработицы до 6,3%. В ноябре и декабре 2020 года этот показатель составлял 6,7%. Опубликованная 5 февраля статистика указывает, что количество рабочих мест для американцев увеличилось на 49 тыс. Месяц назад наблюдалось сокращение на 140 тыс., хотя до этого момента занятость в течение полугода росла вверх.