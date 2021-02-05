Дновские подростки записали видео с избиением сверстника из-за девушки

Учащиеся железнодорожного техникума в городе Дно Псковской области сильно избили сверстника на почве личной неприязни. Насильственные действия подростки записали на камеру.

Учащиеся железнодорожного техникума в городе Дно Псковской области сильно избили сверстника на почве личной неприязни. Насильственные действия подростки записали на камеру.

Согласно рассказам местных жителей, мотивом к совершению преступления стало то, что парень якобы ударил девушку, передает "Псковское агентство информации". Видеоролик с происходящем был удален из Сети из-за жестокости контента.

Случай избиения несовершеннолетнего подростками прокомментировал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

"Это вопиющее происшествие", — отметил председатель.

Правоохранительные органы, администрация техникума и управление образования Дновского района проводят необходимые мероприятия по установлению точных причин совершения противоправных действий подростками.

Пострадавшему оказана медицинская помощь. Степень нанесенного вреда здоровью устанавливается. По результатам освидетельствования полиция будет принимать решение о привлечении злоумышленников к ответственности.