Певица Бриджерс поведала о «комнате для изнасилований» Мэрилина Мэнсона

Исполнительница Фиби Бриджерс рассказала о специальной «комнате для изнасилований» в доме рок-звезды Мэрилина Мэнсона. Теперь музыканта разыскивает полиция.

Исполнительница Фиби Бриджерс рассказала о специальной «комнате для изнасилований» в доме рок-звезды Мэрилина Мэнсона. Теперь музыканта разыскивает полиция.

Впервые Бриджерс посетила дом исполнителя еще будучи подростком. Даже в свои 26 лет инди–фолк певица все еще с ужасом воспринимает увиденную много лет назад картину.

"Одну из комнат в своем доме он назвал "комнатой для изнасилований", и я подумала, что это похоже на отвратительное чувство юмора мальчика-мажора", — сказала Бриджерс.

Мэнсоном заинтересовалась полиция Лос-Анджелеса после заявления музыкантки. Сотрудники правопорядка отправились в дом рок–музыканта, но им никто не открыл. Спустя время они еще раз пришли к нему в дом, однако на звонки и стуки им снова не ответили.

Более десяти девушек обвинили Мэрилина Мэнсона в эмоциональном, сексуальном и физическом насилии. Экс–невеста Эван Рейчел Вуд говорила, что доведет дело до суда. Сам рок–музыкант все отрицает.