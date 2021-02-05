Зеленский объяснил запрет ввоза на Украину изданных в России книг

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что в его стране нет проблем с доступом к книгам, изданным в России. Он привел в качестве примера "Мастера и Маргариту" Булгакова.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что в его стране нет проблем с доступом к книгам, изданным в России. Он привел в качестве примера "Мастера и Маргариту" Булгакова.

СМИ ранее сообщили о запрете ввоза на Украину известного произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Зеленский отметил, что под санкции попало только одно издание. Книга запрещена на украинской территории из-за предисловия, в котором указаны фамилии поддержавших воссоединение Крыма с Россией.

Президент добавил, что этот роман Булгакова присутствует в школьной программе. На ввоз "Мастера и Маргариты" из РФ было выдано 14 разрешений.

"Короче говоря, новость о запрете Булгакова на Украине – это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что книги на русском языке свободно продаются на Украине. Их можно купить, к примеру, в самом центре Киева.