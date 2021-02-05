Состав Президентского совета огласили на ливийском форуме в Женеве

В Ливии прошли выборы членов переходного Президентского совета. По итогам голосования, место председателя Президентского совета перешло Мухаммаду Юнису аль-Манфи.

В Ливии прошли выборы членов переходного Президентского совета. По итогам голосования, место председателя Президентского совета перешло Мухаммаду Юнису аль-Манфи.

Предприниматель Абд аль-Хамид Дабиба станет премьер-министром Ливии, что следует из итогов голосования по спискам в последний день Форума политического диалога по Ливии (ЛФПД). Голосование прошло в Женеве, как указывает Федеральное агентство новостей.

В Президентский совет также войдут Абд аль-Хамид Дабиба и Муса аль-Куни. Председатель Палаты представителей Агила Салех и министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага не добрали голосов и выбыли в первом туре.

В первом туре выборов участвовали четыре группы кандидатов, две из них выбыли. Незадолго до выборов и. о. главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс обратилась с речью к участникам Форума политического диалога. Она отметила, что все кандидаты должны принять итог голосования вне зависимости от того, кто пройдет в правительство.